Техспонсор Дании в знак протеста против нарушения прав человека в Катаре сделал эмблему сборной и свое лого незаметными на форме к ЧМ

Игровая форма сборной Дании на ЧМ-2022 обозначила проблему с правами человека в Катаре.

Технический спонсор национальной команды Hummel Sport изготовил три комплекта формы для сборной, сделав эмблему Дании и свой логотип почти незаметными.

Разработана форма красного, белого и черного цветов.

«С новой формой сборной Дании мы хотели послать двойной сигнал. Идея формы не только вдохновлена Евро-92, отдавая дань величайшему футбольному успеху Дании, но и выступает против Катара и нарушений им прав человека.

Вот почему мы сделали почти незаметными все детали, включая наш логотип и шевроны. Мы не хотим быть на виду во время турнира, который стоил жизни тысячам людей.

Мы всегда поддерживаем сборную Дании, но это не то же самое, что поддерживать Катар как принимающую страну. Мы считаем, что спорт должен объединять людей», – говорится в сообщении технического спонсора.

Фото: инстаграм Hummel Sport

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