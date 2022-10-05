Форвард «Брюгге» Жуджла после 2:0 с «Атлетико»: «Дело еще не сделано. Впереди три финала»

оценил победу «Брюгге» над «Атлетико» (2:0) в чемпионов.

«Для меня большая честь получить награду лучшему игроку матча (на счету испанца гол и ассист в этой игре – прим. Sports.ru). У меня было ощущение, что мы можем добиться успеха в сегодняшнем матче. Все в команде здорово себя проявили.

Но впереди еще три сложных матча. Три финала, можно сказать. Нужно сохранять спокойствие. Дело еще не сделано», – сказал нападающий «Брюгге».

«Брюгге» – 9 из 9! Снести «Атлетико» помог испанец, который забивал за «Барсу» Хави и был не нужен «Эспаньолу»