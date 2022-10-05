Спаллетти о 6:1 с «Аяксом»: «Я доволен, но «Наполи» нужна победа в следующем матче. Потеряем концентрацию – будут проблемы»

Главный тренер подвел итоги матча с «Аяксом» (6:1).

«Игра была хорошей, главное – ее уровень.

У нас действительно отличные результаты в чемпионов, моя команда играет замечательно, постоянно прессингует и старается забить. Мы уверенно выступили против соперника, умеющего играть в футбол. К тому же действовал жестко – 14 фолов против 2.

Я правда очень доволен, но нам нужна еще одна победа, в следующем матче. Если мы потеряем концентрацию, у нас будут проблемы», – сказал Спаллетти Sky Sport Italia.