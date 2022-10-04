Гол Педри «Интеру» отменен после ВАР из-за игры Фати рукой. Хави получил желтую за споры

Гол «Барселоны» на 67-й минуте матча чемпионов отменен из-за игры рукой.

совершил навес с правого фланга, голкипер Андре Онана неудачно сыграл на выходе, и мяч, отскочив от вингера , попал к хавбеку Педри, который и поразил ворота «нерадзурри».

Главный судья Славко Винчич сперва засчитал гол, а затем, посмотрев видеоповтор после подсказки ассистента, принял решение его отменить.

В результате споров с рефери желтую карточку получил главный тренер «блауграны» .