Эрик тен Хаг: «Каземиро найдет свое место в команде, но это должно произойти естественным образом»

Главный тренер Эрик тен Хаг высказался о будущем Каземиро.

«Со дня его приобретения мы начали побеждать, а главное – это команда. У команды все хорошо.

Дело не в Каземиро. В данном случае дело в Мактомини, который здорово играл, когда мы выдали серию побед.

Но я уверен, что Каземиро сыграет важную роль в долгосрочной и краткосрочной перспективе. Он найдет свое место в команде, но это должно произойти естественным образом», – сказал тен Хаг.

«Каземиро не дают шанса. Он сидит и думает: «Я рад переходу в «МЮ», но чувствую неуважение. Я пять раз выиграл ЛЧ с «Реалом». Фердинанд о хавбеке