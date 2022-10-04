Радослав Ковач: «Чехам тяжело смотреть на то, что происходит в XXI веке. Наши деды и русские были братьями»

рассказал об отношении граждан Чехии к россиянам.

«Многие люди в Чехии болтают на этот счет и чешут языками. Есть и те, кто спрашивает: «Почему это происходит между Россией и Украиной?»

Никто из чехов не хочет этого конфликта, тем более, мало кто знает, что на самом деле происходит. Всем чехам безумно жаль, что происходит подобное.

После Второй мировой войны мне и почти каждому чеху тяжело смотреть на то, что подобное происходит в двадцать первом веке. Тогда наши деды и русские были братьями. Сейчас этого никто не хочет понимать.

Лично для меня российские футболисты, особенно те, с которыми я играл в «Спартаке», являются друзьями.

Общались с , которому досадно и жаль, что россияне не могут выступать на чемпионатах мира и Европы.

Вопрос один: «Кто виноват в происходящем?» Его надо задавать не нам, футболистам, а главам государств, которые связали спорт и политику. Это конфликт России и Украины.

Не нам, чехам, в него вмешиваться. Надо каждому из нас понять, что мы все братья. Никто не должен хотеть военных действий», – сказал бывший защитник .