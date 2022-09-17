Тренер «Эльче» считает, что Кессиэ нужно было удалять в 1-м тайме матча с «Барсой»

Главный тренер «Эльче» считает, что Франка Кессиэ нужно было удалять в 1-м тайме матча с «Барелоной».

Кессиэ получил первое предупреждение на 7-й минуте. На 28-й минуте защитник отмахнулся от игрока «Эльче» рукой, тот требовал второй желтой для футболиста «Барсы».

«В эпизоде с отмашкой Кессиэ была вторая желтая и следом красная. Из-за этого я вышел из себя в разговоре с лайнсменом. Я подумал, что нас обидели», – сказал Франсиско Хавьер Родригес.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом.