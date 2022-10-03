Хави про 1:3 с «Интером» в 2010-м: «Отомстить желания нет, все в прошлом. Игра была крайне неоднозначной, «Барсе» пришлось ехать на автобусе из-за извержения вулкана»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился воспоминаниями о матче с в 2010 году.

В полуфинале чемпионов каталонцы уступили «нерадзурри» со счетом 1:3 в Италии, а в выиграли 1:0.

«У меня нет желания отомстить. Я думал об этом, но все в прошлом. Пришлось ехать на автобусе из-за извержения вулкана [Эйяфьядлайекюдль], и нам было нелегко. Это была крайне неоднозначная игра.

У меня есть мысли насчет того, кто выйдет в стартовом составе. Мы хотим доминировать и вести игру на половине соперника – именно так и происходит в последние месяцы. Это не решающий, но очень важный для будущего нашей группы матч

Мы попали в худшую группу ЛЧ, но находимся в хорошей форме и добиваемся хороших результатов. Однако все это необходимо доказывать в каждом матче», – сказал .