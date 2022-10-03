Тчуамени о трансфере в «Реал» за 80 млн евро: «Я не прописывал эту сумму в офисе. Стараюсь оправдать ожидания, пока получается неплохо»

Орельен Тчуамени высказался о том, что «Реал» заплатил за его трансфер 80 миллионов евро.
Напомним, что полузащитник перешел в мадридский клуб из «Монако».
«Сумма трансфера не имеет значение. В этом клубе всегда есть давление.
Я стараюсь оправдать ожидания и стараюсь делать на поле то, что умею. Пока что у меня получается неплохо.
Меня не было в офисе, когда эта сумма прописывалась. Поэтому будь эта сумма 80 миллионов, 60 или 40.... В итоге ты приезжаешь в «Реал» и должен играть в футбол», – сказал 22-летний французский футболист в интервью Telefoot.