Агент Бальде о дисквалификации: «От итальянской федерации футбола приходится ждать документы больше месяца. Как только получим их, решим, что делать дальше»

Агент Кейта Бальде заявил, что не получил мотивировочную часть решения о дисквалификации футболиста.

Новичок московского клуба был дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри».

«Итальянская федерация футбола как всегда. От них порой приходится ждать документы больше месяца. Как только у нас будут мотивы отстранения Кейта, мы решим вместе со «Спартаком», что делать дальше.

Кейта не переживает. Сейчас он каждый день усиленно работает и очень ждет того момента, когда ему дадут возможность снова выйти на поле со , – сказал .