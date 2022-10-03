Агент Бальде о дисквалификации: «От итальянской федерации футбола приходится ждать документы больше месяца. Как только получим их, решим, что делать дальше»

Теги Спартак премьер-лига Россия допинг Федерико Пасторелло Кейта Бальде агенты Футбол

Агент Кейта Бальде заявил, что не получил мотивировочную часть решения о дисквалификации футболиста.

Новичок московского клуба был дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри». 

«Итальянская федерация футбола как всегда. От них порой приходится ждать документы больше месяца. Как только у нас будут мотивы отстранения Кейта, мы решим вместе со «Спартаком», что делать дальше.

Кейта не переживает. Сейчас он каждый день усиленно работает и очень ждет того момента, когда ему дадут возможность снова выйти на поле со «Спартаком», – сказал Федерико Пасторелло

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