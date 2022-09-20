Широков о дисквалификации Бальде: «Он вышел на матч с «Зенитом» – живот больше, чем у меня. «Кальяри» его сбагрил, да и все»

Теги Спартак Роман Широков Кальяри премьер-лига Россия допинг Кейта Бальде Матч ТВ Футбол

Роман Широков высказался о дисквалификации нападающего «Спартака» Кейта Бальде

Новичка московского клуба дисквалифицировали до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри». Запрещенные вещества в пробе игрока не обнаружили.

– Не понимаю, какие вопросы к «Кальяри». Там его сбагрили, да и все. «Спартак» должен был внимательно смотреть.

– Велика ли потеря?

– Он вышел на поле в матче с «Зенитом» – живот больше, чем у меня. Когда наберет форму, может быть, и поможет. Весной посмотрим, велика ли потеря. Пусть тренируется, набирает форму, приводит себя в порядок, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные