Защитник «Урала» Иллой-Айет не хотел бы больше работать с Юраном: «Сложный человек. Если ты его подчиненный – лучше помалкивать»

Эммерсон Иллой-Айет высказался о тренере Сергее Юране, с которым он работал в СКА Хабаровск.

— Какой Юран тренер, мы знаем. А какой он человек?

— Совсем другая история. Я всегда разделяю профессиональные качества и человеческие. Юран — сложный человек, само собой. Но если смотришь на него как на тренера, тебя это мало волнует.

Сложный, с ним непросто находить контакт. Если ты его подчиненный, тебе лучше помалкивать. С ним будь осторожен — вот что посоветую тем, кто попадет к Юрану.

— Поработал бы еще с Юраном?

— Если бы я мог выбирать… Наверное, нет. Выбрал бы кого-нибудь другого, – сказал защитник «Урала».