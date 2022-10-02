Черышев после 2+1 в матче с «Кальяри»: «Выбрал «Венецию», чтобы помочь ей и играть как можно чаще»

высказался после матча с «Кальяри» (4:1).

Хавбек «Венеции» забил два гола и сделал результативную передачу в этой игре.

«Тренировочный процесс был крайне интенсивный. Моя главная задача – помогать команде. Рад, что мне удалось это сделать. Стараюсь играть как можно лучше.

Предложение от «Венеции» было самым убедительным, хотя вариантов у меня было много. Выбрал этот клуб, чтобы помочь ему и играть как можно чаще.

Цель на сезон – идти от матча к матчу. У нас молодая команда, и мы не должны загадывать далеко наперед. Важно идти шаг за шагом. Мы всю неделю изучали «Кальяри» и хорошо подготовились.

Последний раз я делал дубль в матче за сборную – против Казахстана», – сказал хавбек «Венеции».

Мощные 2+1 Черышева за полчаса в «Венеции». Забил через 2 минуты после выхода