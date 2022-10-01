Поттер о 2:1 с «Пэлас»: «У «Челси» есть характер, парни не опустили руки после 0:1. Мы в восторге»

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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер подвел итоги матча с «Кристал Пэлас» (2:1) в АПЛ.

«Мы в восторге от результата. На этом стадионе трудно побеждать. Думаю, мы хорошо начали игру, но пропустили уже при первом же моменте в нашей штрафной. Но стоит отдать парням должное: они сумели оправиться, не опустили руки. И здорово, что удалось сравнять счет и вернуться в игру.

В некоторых моментах нам оставалось только терпеть, поскольку соперник силен, у него опасные игроки. Проигрывать, но все же набрать три очка на выезде – это замечательно.

У нашей команды есть характер, это уж точно. Игроки проявили командный дух», – сказал Поттер.

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