Поттер о 2:1 с «Пэлас»: «У «Челси» есть характер, парни не опустили руки после 0:1. Мы в восторге»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:1) в .

«Мы в восторге от результата. На этом стадионе трудно побеждать. Думаю, мы хорошо начали игру, но пропустили уже при первом же моменте в нашей штрафной. Но стоит отдать парням должное: они сумели оправиться, не опустили руки. И здорово, что удалось сравнять счет и вернуться в игру.

В некоторых моментах нам оставалось только терпеть, поскольку соперник силен, у него опасные игроки. Проигрывать, но все же набрать три очка на выезде – это замечательно.

У нашей команды есть характер, это уж точно. Игроки проявили командный дух», – сказал Поттер.