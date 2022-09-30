Адольфо Гайч: «Томатный сок мне кажется сверхстранным. Для нас это что-то невообразимое»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч назвал наиболее странный напиток в России.

– Где вы живете в Москве?

– В Москва-Сити.

– К новой стране всегда сложно привыкнуть. В какие рестораны вы в Москве ходите?

– Знаю рестораны, где готовят аргентинскую кухню. Но при этом я варьирую, чтобы попытаться привыкнуть и к местной культуре, и к местной кухне. Это же тоже часть культуры.

– Есть блюдо русской кухни, которое поставило вас в тупик: нет, это я есть не буду.

– Нет-нет! Ни одно из блюд не показалось отталкивающим.

Мне правда кажется странным один напиток, но, может, потому, что у нас так не делают. Это томатный сок, красный такой… Он мне кажется сверхстранным. Для нас это что-то невообразимое.

– Москва – город с большим количеством развлечений. Любовь здесь появилась?

– Я никого не искал. Мы можем с ребятами иногда выйти поужинать, но у нас все спокойно происходит. Если положительная динамика продолжится, можно и еще о чем-то подумать. Пока я сконцентрирован только на футболе.

– Успехи в русском языке есть?

– Сейчас я собираюсь начать заниматься с репетитором, чтобы лучше понимать своих партнеров по команде, самому изъясняться лучше, – сказал аргентинец.