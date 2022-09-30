Пеп Гвардиола: «Лисандро Мартинес – фантастический игрок, агрессивный, но Холанд выше. Посмотрим, что будет»

похвалил защитника «МЮ» перед манчестерским дерби.

Тренер высказался о предстоящей дуэли форварда «горожан» с .

«Эрлинг выше – это уж точно. Мне нравится, когда люди недооценивают футболиста из-за их габаритов. И он может сказать: «Я тут, и я хороший игрок».

Мартинес – фантастический игрок, агрессивный, хорош в конструировании атак. «МЮ» заплатил за него эти деньги, Эрик тен Хаг знает его.

Это будет не первый раз, когда Лисандро сыграет против форварда выше себя, и он справляется. Важно – быть умным и смелым. Да, есть кроссы, а Эрлинг выше – посмотрим, что будет», – сказал главный тренер .

Матч 9-го тура «Манчестер Сити» – состоится 2 октября, начало – в 16:00 по московскому времени.

Рост нового центрального защитника «МЮ» – 175 см. Это правда такая проблема? Каземиро поможет?