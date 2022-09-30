Тим Бертон посетил «Сантьяго Бернабеу» и посидел на месте Бензема. Режиссеру подарили футболку «Реала»

Тим Бертон побывал на стадионе «Реала».
Известный кинорежиссер приехал в Мадрид в рамках открытия выставки «Тим Бертон, лабиринт» и решил посетить «Сантьяго Бернабеу».
Директор «Мадрида» Эмилио Бутрагеньо устроил двукратному номинанту премии «Оскар» экскурсию по арене.
Также Бертон посетил трофейную комнату «Реала», сфотографировался с одним из кубков Лиги чемпионов, а затем заглянул в раздевалку команды, где посидел на месте форварда Карима Бензема.
Бертон получил в подарок футболку «Реала» со своей фамилией и номером 1.
Фото: twitter.com/realmadriden