«Баварии» интересен Виртц. 19-летний хавбек «Байера», восстанавливающийся от разрыва крестов, хочет перейти

«Баварии» интересен атакующий полузащитник «Байера» Флориан Виртц.

Мюнхенский клуб по-прежнему очень заинтересован в 19-летнем хавбеке и намерен сделать все ради того, чтобы он не перешел в зарубежный клуб.

«Бавария» попросила Виртца сообщить, когда он захочет уйти из «Байера». Если это произойдет, мюнхенцы сделают все, чтобы подписать игрока, сообщил журналист Кристиан Фальк в подкасте Bayern Insider.

«Байер» обещал Виртцу, что будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Если команде не удастся попасть в этот турнир, то цена на Флориана снизится.

Виртц и посредник, участвующий в переговорах между игроком и «Баварией», встречались с Мюнхене. Хавбеку объяснили, как будет организована сделка. Виртц остался под очень большим впечатлением. Он готов перейти в «Баварию».

В марте немец порвал переднюю крестообразную связку левого колена. Из-за этого он еще не играл за «Байер» в этом сезоне.

Сейчас Виртц уже работает с мячом. Как ожидается, он наберет форму к ЧМ-2022.