Литвинов о «Спартаке»: «Победили «Зенит» за счет веры. О реванше не думали»

оценил победу «Спартака» над «Зенитом» (3:0) в Фонбет Кубке России.

— Как настраивались на Зенит?

— Как на обычную рядовую игру — на победу. Ни о каком реванше мы не думали. Самое главное — побеждать в каждой игре и стараться прогрессировать.

— Первая победа «Спартака» над «Зенитом» [c 2017 года]. За счет чего сегодня удалось победить?

— Абаскаль прав, присоединяюсь к его словам. Мы победили «Зенит» сегодня за счет веры. Реализовали свои моменты, а они – нет, – сказал защитник «Спартака».

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