Манчестер Сити — Копенгаген прогноз на матч 5 октября Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

Состав команд группы G текущего турнира Лиги Чемпионов позволяет сказать, что в третьем туре в Манчестере будут встречаться претендент на первое место и команда, рискующая прекратить участие в еврокубках уже осенью. Пусть на сегодняшний день у датчан одинаковое количество очков с испанской «Севильей», но им будет очень сложно бороться за третье место. Матчи «Манчестер Сити» и «Копенгагена» спаренные. По их итогам «горожане» уже смогут решить задачу по выходу их группы. Футболистам из столицы Дании останется только уповать на свой характер викингов и брать пример с норвежского «Буде-Глимт», для которого фаворитов не существует, либо на то, что футболисты «Манчестер Сити» вернутся из своих сборных не в самом оптимальном состоянии. В любом случае «Копенгаген» сдаваться заранее не собирается, поэтому будем ожидать интересного поединка, который состоится на стадионе Этихад в 22:00 по московскому времени.

Рекомендуемая ставка: победа МС и тотал больше 2,5.

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«Манчестер Сити»

Команда Хосепа Гвардиолы предпримет еще одну попытку взять трофей Лиги Чемпионов. «Манчестер Сити» за последние годы несколько раз подбирался близко к триумфу, но все время что-то мешало, или, точнее, кто-то. Три года назад неудача поджидала «горожан» уже в четвертьфинале — поражение от французского «Лиона», спустя год команда смогла подобраться к кубку максимально близко, но в финале уступила лондонскому «Челси». Наконец, в прошлом году камнем преткновения стал мадридский «Реал» в полуфинале. На этот раз группа у англичан не самая сложная, на старте были одержаны две победы над «Севильей» и дортмундской «Боруссией», причем если первые были разгромлены в гостях, то со вторыми дома получился упорный поединок, что привело к волевой победе. В любом случае все самое интересное поклонников «Манчестер Сити» опять ждет весной в стадии плей-офф. Но и с датчанами расслабляться нельзя. Представляем последние результаты команды.

АПЛ. 17.09.2022, «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» — 0 : 3

— 0 : Лига Чемпионов. 14.09.2022, «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Д) — 2 : 1

— «Боруссия» (Д) — : 1 Лига Чемпионов. 06.09.2022, «Севилья» — «Манчестер Сити» — 0 : 4

— 0 : АПЛ. 03.09.2022, «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 1 : 1

АПЛ. 31.08.2022, «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест» — 6 : 0

Факты и цифры

На счету «Манчестер Сити» в группе G Лиги Чемпионов 2 победы из двух возможных и первое место перед третьим туром

Лучшим бомбардиром в этих матчах является Эрлинг Холлан, на его счету 3 забитых мяча

«Манчестер Сити» в текущем сезоне не теряет очки на своем поле

Лишь два игрока команды получили предупреждение: Фил Фоден и Родри

«Копенгаген»

История «Копенгагена» насчитывает всего тридцать лет, если не считать того, что клуб возник после слияния двух старейших столичных команд Дании. За 30 лет «Копенгаген» 14 раз становился чемпионом страны, последний раз в прошлом году, что дало ему право выступить в Лиге Чемпионов. Причем в групповой этап удалось попасть благодаря победе над чемпионом Турции «Трабзонспором». Уровень команды не позволяет рассчитывать на высокий посев, поэтому в любой группе датчане чувствовали бы себя неуютно. Тем не менее, во втором туре они сумели взять первое очко на своем поле с испанской «Севильей» и тем самым показали, что готовы побороться за третье место и право принять участие в плей-офф Лиги Европы. Большим подспорьем для этого будет возможность зацепиться за ничью хотя бы в одном из двух предстоящих матчах с англичанами. Проблемы у «Копенгагена» во внутреннем первенстве, после десяти туров команда потерпела уже шесть поражений и идет на девятом месте из 12-ти. Перед вами результаты пяти последних матчей.

Суперлига. 18.09.2022, «Митьюлланд» — «Копенгаген» — 2 : 1

— «Копенгаген» — : 1 Лига Чемпионов. 14.09.2022, «Копенгаген» — «Севилья» — 0 : 0

Суперлига. 10.09.2022, «Оденсе» — «Копенгаген» — 2 : 1

— «Копенгаген» — : 1 Лига Чемпионов. 06.09.2022, «Боруссия» (Д) — «Копенгаген» — 3 : 0

— «Копенгаген» — : 0 Суперлига. 02.09.2022, «Копенгаген» — «Силькеборг» — 1 : 0

Факты и цифры

Футболисты «Копенгагена» пока не смогли отличиться в текущем турнире Лиги Чемпионов

При этом с Суперлиге команда одна из самых результативных, забито 17 мячей, это второй показатель

С начала сезона в официальных матчах датчане смогли одержать только 4 победы

Сразу 5 футболистов в первых двух матчах Лиги Чемпионов отметились желтыми карточками

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Копенгаген»

В еврокубках команды пересекались лишь однажды тринадцать лет назад в Лиге Европы. Тогда в 1/16 финала по сумме двух матчей «Манчестер Сити» оказался сильнее.

Победы «Манчестер Сити» — 1

Победы «Копенгагена» — 0

Ничьи — 1

Самая крупная победа «Манчестер Сити» — 2 : 1

Следует отметить, что в 2009 году это был далеко не тот «Манчестер Сити», что мы знаем сейчас. За команду забивал голы Крейг Беллами и мало кому известный Недум Онуоха.

Лига Европы. 26.02.2009, «Манчестер Сити» — «Копенгаген» — 2 : 1

— «Копенгаген» — : 1 Лига Европы. 19.02.2009, «Копенгаген» — «Манчестер Сити» — 2 : 2

Встречаются команда, претендующая на победу в турнире, и ее соперник, пределом мечтаний которого будет третье место в группе. Отсюда такие коэффициенты букмекеров.

на победу «Манчестер Сити» от 1,06 до 1,08

на победу «Копенгагена» от 27,00 до 42,00

ничья от 11,00 до 17,00

ТМ 2,5 — от 3,40 до 3,68

ТБ 2,5 — от 1,25 до 1,29

Фаворит в этом матче очевиден, и должно произойти что-то невероятное, чтобы датчане увезли из Манчестера хотя бы одно очко, поэтому рекомендуем смело ставить на победу хозяев и тотал больше 2,5.

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