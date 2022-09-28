Рамирес завершил карьеру в 35 лет. Хавбек выиграл с «Челси» ЛЧ и АПЛ

Полузащитник Рамирес объявил о завершении карьеры футболиста.

«Я могу только поблагодарить Бога за то, что предоставил мне возможности и привел меня на самый высокий уровень, какой только возможен в спорте.

Теперь я пойду другими путями, но сохраню ту же радость, ту же храбрость, которые со мной с детства – с тех пор как я еще ребенком покинул свой город и отправился покорять свет. Спасибо за все, футбол!» – написал 35-летний бразилец.

Рамирес наиболее известен по выступлениям за (2010-2016), в составе которого выиграл , Кубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Также он играл за «Бенфику», «Палмейрас» и иные команды.

Подробно со статистикой экс-хавбека сборной можно ознакомиться здесь.