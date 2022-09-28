Карим Бензема: «Сезон будет сложным. Постараюсь выиграть Ла Лигу и забить много голов»

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Форвард «Реала» Карим Бензема высказался о награде лучшему бомбардиру прошлой Ла Лиги.

«Я горжусь проделанной работой. Думаю, этот сезон будет сложным. Я всегда стремлюсь к лучшему. Постараюсь добиться еще большего, в том числе выиграть чемпионат Испании, забить много голов и, что важнее всего, получить удовольствие от футбола.

Это очень важный для меня приз. Я признателен партнерам по команде. Без них меня бы тут не было.

Каждый год наши соперники тоже стремятся выиграть Ла Лигу. Давайте посмотрим, как сложится этот сезон. Но «Реал» силен», – сказал Бензема.

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