Карим Бензема: «Сезон будет сложным. Постараюсь выиграть Ла Лигу и забить много голов»

Форвард «Реала» высказался о награде лучшему бомбардиру прошлой Ла Лиги.

«Я горжусь проделанной работой. Думаю, этот сезон будет сложным. Я всегда стремлюсь к лучшему. Постараюсь добиться еще большего, в том числе выиграть чемпионат , забить много голов и, что важнее всего, получить удовольствие от футбола.

Это очень важный для меня приз. Я признателен партнерам по команде. Без них меня бы тут не было.

Каждый год наши соперники тоже стремятся выиграть Ла Лигу. Давайте посмотрим, как сложится этот сезон. Но силен», – сказал Бензема.