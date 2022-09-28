«Самое страшное – Холанд в «Сити» и на 50% еще не раскрылся. Он без труда побьет рекорд Салаха». Экс-форвард «горожан» Диков об Эрлинге

Экс-форвард считает, что может играть еще лучше.

«Он забивает голы на любой вкус, каждый аспект его игры поражает. И самое пугающее для остальных заключается в том, что, думаю, он и на 50% еще не раскрылся. Он все еще узнает, как играют его партнеры, а они привыкают к нему. Де Брюйне, Фоден, Силва, Грилиш и другие талантливые игроки будут создавать для него множество голевых ситуаций.

Но больше всего мне бросается в глаза его менталитет. Можно говорить о том, сколько он забивает, но надо отметить, сколько рывков он делает. Он великолепно перемещается по полю и никогда не выходит из себя, даже оставаясь без мяча. Он знает, что шанс забить появится.

Я уверен, что он забьет больше 30 голов. Он без труда побьет рекорд Салаха по голам за сезон (32 мяча – прим. Sports.ru). А ведь ему лишь 22 года, еще расти и расти – и не только в этом сезоне, но и на протяжении следующих 4-5 лет. Его соперникам будет страшно выходить на поле», – заявил Диков в интервью Sky Sports.