Роберто Манчини: «Цель Италии – выиграть ЧМ-2026»

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини нацелен на победу на ЧМ-2026.

«Мы заслужили право сыграть в плей-офф Лиги наций, мы одолели Англию, которая, возможно, выиграет чемпионат мира в Катаре. Парни сделали все, что было необходимо, в период, когда они находились не в лучших кондициях.

Чтобы сыграть на ЧМ, нам придется ждать еще четыре года. Но мы хотим полететь в Америку и выиграть. Это наша цель», – сказал Манчини.

Сборная Италии в последний раз играла на чемпионате мира в 2014 году. Она не выигрывала турнир с 2006 года.

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