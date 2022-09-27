Манчини о выходе в плей-офф Лиги наций: «Важный результат, но от прошлого Италии не уйти. Нужно справиться с горечью, что ждет нас в декабре»

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Роберто Манчини поделился впечатлениями после победы над Венгрией (2:0).

Сборная Италии опередила венгров в турнирной таблице группы 3 и вышла в плей-офф Лиги наций.

В марте итальянцы проиграли в стыковом матче ЧМ-2022 и пропустят финальную часть турнира, который стартует в ноябре.

«Важно добиться такого результата дважды подряд. К сожалению, прошлого не изменить, от этого не уйти.

У наших игроков есть ценности, и мы должны продолжать работать с ними.

Нужно справиться с той горечью, что ждет нас в декабре», – сказал главный тренер сборной Италии.

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