Аякс — Наполи 04.10.2022 Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

4 октября, во вторник, амстердамский «Аякс» на своем поле примет итальянский «Наполи» в матче 3—го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА. Встреча пройдет «Йохан Кройфф Арене» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Рекомендуемые ставки: X2; Обе забьют — да; ТБ 2,5.

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«Аякс»

Свое выступление на групповом этапе Лиги Чемпионов сильнейший клуб Нидерландов начал с уверенной домашней победы над шотландским «Рейнджерс» — 4:0. По сути вопрос о победителе в матче был решен к 33-й минуте, когда голландцы забили три безответных мяча усилиями Эдсона Альвареса, Стевена Бергейса и Мохаммеда Кудуса. После перерыва Стевен Бергвейн установил окончателньый счет.

После победы над главным андердогом группы «Аякс» отправился в гости «Ливерпулю» и дал на «Энфилде» настоящий бой финалистам прошлой Лиги Чемпионов. На гол Мохамеда Салаха гости быстро ответили точным ударом Кудуса, но не смогли удержать ничейный счет — на 89-й минуте Матип принес победу команде Юргена Клоппа.

Сразу после поражения от «Ливерпуля» амстердамцы потерпели и первую неудачу в национальном чемпионате, уступив в гостях «АЗ Алкмар» с таким счетом 1:2.

До этого же у «Аякса» все складывалось прекрасно — помимо победы над «Рейнджерс» в Лиге Чемпионов клуб из Амстердама набирал по три очка в каждом из первых шести туров чемпионата. При этом поражает результативность «Аякса» — подопечные Алфреда Схройдера назабивали соперникам 22 мяча, пропустив при этом пять.

После этого поражения «Аякс» упустил единоличное лидерство в чемпионате и теперь с восемнадцатью очками делит первое место с ПСВ.

Самыми результативными игроками «Аякса» на старте сезона стали Стевен Бергвейн, забивший семь голов, и Мохаммед Кудус, у которого всего на один результативный удар меньше.

«Наполи»

«Мы наслаждаемся магическими еврокубковыми вечерами, которые заслужили благоря великолепно проделанной работе в прошлом сезоне», — именно так главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти охарактеризовал старт своей команды в лигочемпионской кампании. «Наполи», которому изначально отводили роль команды, которая будет бороться за выход в плей-офф с «Аяксом», начала турнир с двух разгромов соперников и заслуженно лидирует в своей группе.

Всё началось с избиения «Ливерпуля» в Неаполе — 4:1. У английской команды под руководством Юргена Клоппа исторически тяжело складываются матчи в Италии в целом и против «Наполи» в частности (команды уже в третий раз за последние пять лет попадают в одну группу Лиги Чемпионов), но мало кто ожидал, что превосходство неаполитанцев будет настолько безоговорочным.

Все вопросы хозяева поля сняли еще в первом тайме, когда забили три безответных мяча, авторами которых стали Петр Зелиньски, Андре-Франк Замбо-Ангисса и Джованни Симеоне. При этом Виктор Осимен еще и не забил пенальти. После перерыва Зелиньски оформил дубль, на что «Ливерпуль» сумел ответить только голом Луиса Диаса.

Во втором туре команда Спаллетти прошлась катком еще по одной британской команде — на этот раз на его поле был повержен шотландский «Рейнджерс» — 3:0. Эта встреча складывалась для итальянцев сложнее, до 68-й минуты сохранялся ничейный счет, но многое предопределило удаление в составе хозяев американца Джеймса Сэндса. У «Наполи» сначала пенальти реализовал Маттео Политано, а в последние пять минут встречи гости добили соперника голами Джакомо Распадори и Танги Ндомбеле.

После двух игр «Наполи» с шестью очками лидирует, опережая «Ливерпуль» и «Аякс» на три балла. В чемпионате Италии у неаполитанцев тоже все прекрасно — команда идет на первом месте после семи туров.

В последней перед перерывом матче «Наполи» на «Сан-Сиро» обыграл действующего чемпиона «Милан» со счетом 2:1. В серии А главным действующим лицом команды является Хвича Кварацхелия — на счету экс-игрока казанского «Рубина» уже четыре гола и один ассист. Грузин также был признан лучшим игроком августа в Серии А. Полузащитник вообще находится в прекрасной форме, став в составе сборной Грузии одним из лучших бомбардиров Лиги Наций, и наверняка хочет забить свой первый гол в карьере и в Лиге Чемпионов.

Прогноз на матч «Аякс» — «Наполи»

Команды никогда не встречались между собой, поэтому для прогноза это достаточно тяжелый матч.За счет фактора своего поля и большей необходимости в победе фаворитом матча считается «Аякс» — в букмекерской конторе «Лига Ставок» на его победу можно поставить с коэффициентом 2,22.

Но все-таки «Наполи» еще ни разу не проиграл в этом сезоне, лидеры команды находятся в прекрасной форме, так что вполне можно сделать ставку на X2 за 1,66.

Обе команды играют очень результативно и вряд ли в предстоящем матче сделают выбор в пользу закрытого футбола. Так что тут уместна ставка «Обе забьют — да» за 1,52.

Также аналитики практически уверены, что команды смогут пробить «верх» — на ТБ 2,5 можно поставить за 1,59.

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Где смотреть Аякс – Наполи