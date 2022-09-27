Реал Мадрид — Осасуна 02.10.2022 Ла Лига, прогноз на футбольный матч

2 октября, в воскресенье, мадридский «Реал» на своем поле примет «Осасуну» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Рекомендуемые ставки: П1; Ф1 (-1,5); ТБ 2,5

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«Реал» Мадрид

В предстоящем матче «Реал» постарается сделать еще один шаг к тому, чтобы обновить свой рекорд по победам на старте сезона: впервые с 1968 года «галактикос» выиграли первые девять матчей, а для рекорда им осталось одержать две победы.

Проблемой для «Мадрида» может стать только то, что перед игрой с «Осасуной» был перерыв на игры сборных, в расположение которых отправилось больше половины футболистов чемпиона Испании.

Наиболее ярко в матчах Лиги Наций себя проявил Лука Модрич — 37-летний хорват помог своей команде обыграть Данию (2:1) и Австрию (3:1), что позволило его сборной занять первое место в группе и выйти в плей-офф. В матче с австрийцами Модрич также отметился голом и стал самых возрастным автором гола в истории хорватской сборной.

Почти наверняка с «Осасуной» сыграет Карим Бензема — 34-летний форвард восстановился после травмы и снова рвется в бой, чтобы улучшить свою личную статистику. Сейчас на счету француза три гола в четырех матчах Ла Лиги, и есть большая вероятность, что до 17 октября, когда Бензема, по мнению многих, должен получить «Золотой мяч», количество его результативных действий возрастет.

«Осасуна»

«Осасуна» — команда-сенсация текущего сезона в европейском футболе. После шести туров клуб из Памплона занимает пятое место в Ла Лиге, набрав 12 очков.

Подопечные Агобы Аррасате идут по историческому для себя графику, правда, немного подпортили себе настроение перед паузой, уступив на своем поле «Хетафе» 0:2.

Еще одно поражение «Осасуна» потерпела в гостях от «Бетиса» (0:1), зато одержала победу над другой командой из Севильи — в первом туре памплонцы одержали победу на дружиной Хулена Лопетеги со счетом 2:1.

Еще три победы были одержаны над «Кадисом» (2:0), «Райо Вальекано» (2:1) и «Альмерией» (1:0).

Главным героем столь успешного старта скромного клуба стал аргентинец Чими Авила — на его счету три гола.

Правда, игру с «Реалом» 28-летний футболист пропустит, так как в последней игре с «Хетафе» получил прямую красную карточку еще в первом тайме за грубый фол.

Второй бомбардир команды — Аймар Орос, у которого два забитых мяча. Причем, в матче с «Севильей» реализованный испанцем пенальти стал победным.

Прогноз на «Реал» — «Осасуна»

Практически нет сомнений, что «Реал» наберет в ближайшем матче три очка — слишком велика разница в классе соперников. Плюс мадридцы прекрасно понимают всю мощь возрождающейся «Барселоны» и не хотят терять очки с середняками, тем более на своем поле.

Букмекерская контора «Лига Ставок» дает на победу хозяев коэффициент 1,35.

Также можно поставить на победу команды Карло Анчелотти с форой — Ф1 (-1,5) оценивается в 1, 89.

Тогда, аналитики ожидают, что в матче будет забито более трех голов, так что можно сделать ставку на ТБ 2,5 за 1,58.

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Где смотреть Реал – Осасуна