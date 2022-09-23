«Хотел доказать, что можно своими ребятами выйти в РПЛ и на равных играть с миллиардерами». Экс-директор «Чертаново» Ларин выступил с последним словом в суде

выступил с последним словом на заседании суда по своему уголовному делу.

Бывшего директора академии обвиняют в мошенничестве. Прокурор запросил для него 4 года и 4 месяца лишения свободы.

«Было много разных мыслей, я впервые столкнулся с такой ситуацией. Я в «Чертаново» провел счастливые и удивительные 28 лет жизни, начиная футболистом и заканчивая тренером. За все время нам удалось собрать удивительный коллектив, все 13 лет мы жили одной большой семьей и работали с девизом: «Все сотрудники от уборщицы до директора, мы все – обслуживающий персонал для футболистов». Именно это и было залогом нашего успеха и позволило «Чертаново» стать лучшей государственной академией в стране.

У меня была мечта сделать что‑то выдающееся в российском футболе, который стал избалован деньгами и иностранными футболистами, а отечественным игрокам не доставалось места. Я хотел доказать, что можно своими ребятами выйти в РПЛ и на равных играть там с миллиардерами. В дальнейшем я очень хотел, чтобы по нашему пути были созданы похожие академии по всем регионам России, потому что их отсутствие – проблема нашего футбола.

Мало кто знает, но на примере «Чертаново» я готовил презентацию по выступлению на совете по спорту, но выступить по понятным причинам мне там не удалось.

Мы очень успешно выступали в ФНЛ со своей командой, мы занимали 3‑е место и боролись за РПЛ, мы опередили время. Пандемийный год нарушил наши планы, ребята ушли в другие клубы, а работники клуба гордятся их успехами и горды ими.

Большое счастье видеть плоды своей работы. На протяжении всех 13 лет у нас общеобразовательная школа для футболистов, и каждому ее ученику я говорил, что если у вас случаются трудности, то надо искать причину в себе, а не в ком‑то другом, тогда у вас будет будущее. Так же и сейчас, я не хочу жаловаться, я ищу причины только в себе и виноват сам, обвинять тут точно никого не стоит. Я был легкомыслен, на какие‑то вещи закрывал глаза.

Это была моя мечта, и именно я несу за нее ответственность. Я очень хочу, чтобы департаменты спорта обратили внимание на нынешние нормативы и всю систему подготовки спортивного резерва, и начали ее пересматривать.

Хочу выразить благодарность каждому, кто меня поддерживает: коллеги, работающие в «Чертаново», руководители, спортсмены, тренеры, родители детей из академий, даже прохожие в абсолютно разных местах. Спасибо моими родственникам и друзьям, нашим чертановским воспитанникам, которые сейчас играют в РПЛ за их моральную и финансовую помощь при погашении иска. Все эти люди – частица меня. Ну и в завершении, пару слов о Москомспорте.

В этом процессе мы находимся по разные стороны баррикад, но хочу сказать спасибо работникам департамента, которые на протяжении всего этого времени давали спокойно работать, не требуя сиюминутных результатов, за помощь в любых вопросах. Я понимаю, что они терпели меня на многих совещаниях, когда я пытался выбить для школы различные блага, вел себя достаточно эмоционально, мог позволить себе что‑то лишнее.

Совместно мы сделали очень большое дело и сделали лучшую футбольную школу России. Я надеюсь, что в этом зале все не сомневаются, что все деньги, полученные за списки участников, шли исключительно на благо школы для ее эффективной работы, что подтверждается нашими результатами и местом академии в футбольном пространстве России», – сказал Ларин.

Приговор Ларину огласят 26 сентября в 14:00.

«Полный беспредел». Игроки «Крыльев» после матчей защищают Николая Ларина, которого судят за мошенничество