Месси забил 20+ голов за год 16-й раз подряд и повторил рекорд Роналду

преодолел отметку в 20 голов за календарный год 16-й раз подряд.

В товарищеском матче с Ямайкой (3:0) капитан сборной Аргентины сделал дубль – это его 20-й и 21-й голы в 2022 году.

С 2007 года Месси неизменно забивает за календарный год не менее 20 мячей. Он повторил рекорд , который забивал 20+ голов с 2006 по 2021 год (в 2022-м у португальца пока 13 мячей).

Также у Месси в этом году уже 20 голевых передач во всех турнирах. В седьмой раз в карьере он набрал как минимум 20+20 очков по системе «гол+пас» за год.