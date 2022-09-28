Энрике про 1:0 с Португалией: «Футбол прекрасен, победа – лекарство от любой печали»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о матче с Португалией (1:0).

«Футбол – прекрасный вид спорта, и победа становится лекарством от любой депрессии или печали.

– это топ-команда. В первом тайме я, возможно, слишком сильно настаивал на том, чтобы мы держали мяч. Конечно, мы предпочли бы делать передачи на половине соперника.

Во втором тайме было предчувствие, что мы забьем. И вот мы снова в полуфинале – это большая радость.

У меня пока нет списка игроков, которые поедут на ЧМ. Он постоянно меняется. Я буду исходить из своих ощущений. Будет очень тяжело определиться», – отметил Энрике.