Агент Ваноли: «За российскими игроками в Европе пристально следят. Захарян тому пример»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Андреа Д′Амико Алексей Миранчук Александр Головин агенты Спорт-Экспресс Арсен Захарян Паоло Ваноли Футбол

Агент бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли высказался о российских футболистах.

«Несмотря на всю ситуацию в мире, за российскими игроками в Европе все равно следят, причем пристально. Причем не только за Миранчуком, Головиным. Ситуация с Захаряном тому пример.

Конечно, все равно сложно осуществлять переходы. Надеюсь, что в скором времени ситуация улучшится. Сейчас немного сложно это все обсуждать», – отметил Андреа Д’Амико.

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