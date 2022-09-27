Агент Ваноли: «За российскими игроками в Европе пристально следят. Захарян тому пример»

Агент бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли высказался о российских футболистах.
«Несмотря на всю ситуацию в мире, за российскими игроками в Европе все равно следят, причем пристально. Причем не только за Миранчуком, Головиным. Ситуация с Захаряном тому пример.
Конечно, все равно сложно осуществлять переходы. Надеюсь, что в скором времени ситуация улучшится. Сейчас немного сложно это все обсуждать», – отметил Андреа Д’Амико.
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