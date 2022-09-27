Оби Микел завершил карьеру. Хавбек выиграл ЛЧ и 2 АПЛ за 10 лет в «Челси»

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Полузащитник Джон Оби Микел объявил о завершении футбольной карьеры.

«Оценив свою двадцатилетнюю карьеру, я должен отметить, что чрезвычайно доволен тем, чего мне удалось добиться, и, что важнее всего, тем, каким человеком я стал», – отметил 35-летний нигериец.

Оби Микел наиболее известен по выступлениям в составе «Челси» (2006-2017). С лондонцами он дважды выиграл АПЛ, трижды – Кубок Англии, по разу – Лигу чемпионов, Кубок английской лиги, Лигу Европы, Суперкубок Англии.

Также он играл за «Люн», «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер», «Мидлсбро», «Сток Сити» и «Трабзонспор».

Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

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