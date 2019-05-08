Оби Микел о судействе Эвребе: «После матча царил хаос. Везде летали бутылки, столы были разломаны»

Бывший полузащитник «Челси» , сейчас выступающий за , поделился воспоминаниями об игре 1/2 финала чемпионов-2008/09 против «Барселоны», на которой работал арбитр .

Оби Микел был в заявке на эту игру, но на поле так и не вышел.

«В туннеле и раздевалке после матча царил хаос. Везде летали бутылки, разные вещи. Стояли разломанные столы. Все кричали, орали. Заметьте, такое поведение было нормальным после любого поражения «Челси»!

Я не знаю, как дела обстоят сейчас, но тогда поражение было неприемлемым результатом... Но это был действительно сумасшедший вечер. Дрогба сошел с ума на поле, а потом еще продолжил в раздевалке», – рассказал футболист.

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