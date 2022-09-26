Трента нет в заявке Англии на матч с Германией. Игру с Италией защитник «Ливерпуля» провел в запасе

не вошел в заявку сборной Англии на игру с Германией.

Таким образом, правый защитник пропустит второй матч сборной Англии подряд. Игру с Италией Трент провел в запасе.

Также в состав англичан на игру с Германией не вошли центральный защитник Фикайо Томори, вингер Джеррод Боуэн и хавбек «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Проуз.

В заявку Англии на заключительный матч Лиги наций против попал нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни. Он впервые вызван в сборную Англии – до этого он не играл даже за молодежные команды англичан.

Напомним, что игра с Германией не имеет турнирного значения для Англии. После поражения от Италии в предыдущем туре Лиги наций команда Гарета Саутгейта досрочно вылетела в Лигу B.

Матч Англии и Германии начнется в 21:45 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.