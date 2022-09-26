Клейменов о невключении в совет директоров «Спартака»: «Я совершенно не владею ситуацией. Все полномочия у руководства клуба»

прокомментировал свое отсутствие в новом составе совета директоров «Спартака».

В июне прошлого года московский клуб объявил о включении в состав совета директоров Клейменова, являющегося заместителем генерального директора «Первого канала».

Сегодня главой совета директоров красно-белых стал вице-президент Александр Матыцын. Также был объявлен новый состав совета, однако Клейменова в списке не оказалось.

«Не знаю. Себя в списках не ищу. Это абсолютная прерогатива руководства. Вхожу ли я в состав директоров – понятия не имею. Думаю, что нет.

Предлагали ли мне остаться? Все в совете директоров написали заявления о том, что они слагают свои полномочия. Прежний состав сложил полномочия, видимо, там вступают новые.

Я совершенно не владею ситуацией. Здесь все полномочия и вся свобода действия у руководства команды. В данном случае здесь комментировать нечего», – сказал Клейменов.

Новый спортдир «Спартака» – англичанин, который из-за договорняка ушел из «Ростова» 17 лет назад. Кто он такой?