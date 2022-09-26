Роналду тренировался без ограничений сегодня, несмотря на разбитый в матче с Чехией нос

Несмотря на разбитый нос, Криштиану Роналду работал в общей группе сборной Португалии.
Как пишет A Bola, сегодня нападающий «Манчестер Юнайтед» тренировался без каких-либо ограничений, несмотря на повреждение, полученное в матче Лиги наций между сборными Португалии и Чехии (4:0).
Во второй десятиминутке первого тайма 37-летний форвард в верховом единоборстве столкнулся с вратарем Томашем Вацликом. У Роналду пошла кровь из носа.
Завтра сборная Португалии проведет матч заключительного тура Лиги наций против Испании. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.