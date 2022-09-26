Роналду тренировался без ограничений сегодня, несмотря на разбитый в матче с Чехией нос

Несмотря на разбитый нос, работал в общей группе сборной Португалии.

Как пишет A Bola, сегодня нападающий тренировался без каких-либо ограничений, несмотря на повреждение, полученное в матче Лиги наций между сборными Португалии и Чехии (4:0).

Во второй десятиминутке первого тайма 37-летний форвард в верховом единоборстве столкнулся с вратарем Томашем Вацликом. У Роналду пошла кровь из носа.

Завтра сборная проведет матч заключительного тура Лиги наций против . Игра начнется в 21:45 по московскому времени.