Сантуш о том, что Роналду не забил Чехии: «Все мы ждем его голов. Было 3-4 момента, но таков футбол. Он счастлив из-за победы»

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Фернанду Сантуш высказался об игре Криштиану Роналду за сборную Португалии.

Вчера Португалия разгромила Чехию (4:0) в матче Лиги наций. Роналду не забил, отыграв матч целиком, но отдал голевой пас.

«Таков футбол. У Роналду было три или четыре момента, чтобы забить. Иногда он бил плохо, иногда он бил хорошо, но не забивал.

Это часть футбола. Роналду много работал на команду – если бы он не освобождал пространство для партнеров, то голов в этом матче не было бы.

Конечно, все мы ждем голов от Криштиану, но мы также ждем голов и от всей португальской сборной. Этого ждет и Роналду. Он счастлив, потому что мы победили в хорошем стиле», – сказал тренер сборной Португалии.

После поражения Испании от Швейцарии (1:2) сборной Португалии осталось набрать одно очко, чтобы выйти в финальную стадию Лиги наций.

Португалия сыграет с Испанией послезавтра, 27 сентября.

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