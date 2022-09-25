Сантуш о том, что Роналду не забил Чехии: «Все мы ждем его голов. Было 3-4 момента, но таков футбол. Он счастлив из-за победы»

высказался об игре за сборную Португалии.

Вчера Португалия разгромила Чехию (4:0) в матче Лиги наций. Роналду не забил, отыграв матч целиком, но отдал голевой пас.

«Таков футбол. У Роналду было три или четыре момента, чтобы забить. Иногда он бил плохо, иногда он бил хорошо, но не забивал.

Это часть футбола. Роналду много работал на команду – если бы он не освобождал пространство для партнеров, то голов в этом матче не было бы.

Конечно, все мы ждем голов от Криштиану, но мы также ждем голов и от всей португальской сборной. Этого ждет и Роналду. Он счастлив, потому что мы победили в хорошем стиле», – сказал тренер сборной Португалии.

После поражения Испании от Швейцарии (1:2) сборной Португалии осталось набрать одно очко, чтобы выйти в финальную стадию .

Португалия сыграет с Испанией послезавтра, 27 сентября.

Криштиану разбил нос в игре с Чехией: героически доиграл, привез пенальти и отдал голевую