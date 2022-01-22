«Кавани был в офсайде, похоже. Будет скандал». Экс-защитник «Ливерпуля» Лоуренсон о победном голе «МЮ» на 93-й

Теги Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани Вест Хэм премьер-лига Англия судьи Марк Лоуренсон Джонатан Мосс Антони Марсьяль видеоповторы Маркус Рэшфорд Футбол

Бывший защитник «Ливерпуля» Марк Лоуренсон высказался о голе, забитом «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:0).

На третьей добавленной минуте форвард манкунианцев Маркус Рэшфорд замкнул прострел нападающего Эдинсона Кавани, принеся команде победу.

При этом уругваец мог находиться в офсайде, когда форвард Антони Марсьяль делал ему передачу на краю штрафной площади соперника, однако главный судья Джонатан Мосс, проконсультировавшись с видеоассистентом, засчитал гол.

«Выглядело так, будто Эдинсон Кавани оказался в офсайде. Это действительно так выглядело. Бьюсь об заклад, что будет скандал.

Мы видели уже столько странных решений от ВАР, что никогда не знаешь, что произойдет», – отметил Лоуренсон.

Изображение: кадр из трансляции beIN Sports

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