«Кавани был в офсайде, похоже. Будет скандал». Экс-защитник «Ливерпуля» Лоуренсон о победном голе «МЮ» на 93-й

Бывший защитник «Ливерпуля» Марк Лоуренсон высказался о голе, забитом в матче 23-го тура с (1:0).

На третьей добавленной минуте форвард манкунианцев Маркус Рэшфорд замкнул прострел нападающего Эдинсона Кавани, принеся команде победу.

При этом уругваец мог находиться в офсайде, когда форвард делал ему передачу на краю штрафной площади соперника, однако главный судья Джонатан Мосс, проконсультировавшись с видеоассистентом, засчитал гол.

«Выглядело так, будто оказался в офсайде. Это действительно так выглядело. Бьюсь об заклад, что будет скандал.

Мы видели уже столько странных решений от ВАР, что никогда не знаешь, что произойдет», – отметил Лоуренсон.

Изображение: кадр из трансляции beIN Sports