Генсек сербского футбольного союза: «Ношение радужной повязки – болезненный вопрос для нашего общества. Это не имеет отношения к футболу»

В Футбольном союзе Сербии подтвердили отказ от использования особой капитанской повязки.

Сообщалось, что не будет носить повязку OneLove, нацеленную на борьбу с дискриминацией, во время матчей .

«Мы действительно получили предложение присоединиться к акции, но не приняли его, поскольку сосредоточены исключительно на футболе. Все, что может расцениваться как провокация или служить целям политизации, для нас недопустимо.

Мы занимаем исключительно спортивную, политически нейтральную позицию. И о ней мы заявили на встрече в Дохе, когда обсуждались различные инициативы.

Мы всегда поддерживаем общечеловеческие ценности и сообщения. Однако вопрос ношения радужной повязки очень болезненный для нашего общества, и его постановка не является необходимой.

Среди наших болельщиков есть представители разных социальных и религиозных групп, и мы уважаем право каждого человека свободно выражать свое мнение, однако, повторюсь, все эти темы не имеют отношения к футболу, поднимать их на стадионах не нужно. Такова позиция Футбольного союза , – сказал генеральный секретарь организации Йован Шурбанович.