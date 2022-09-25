Матич про Роя Кина: «Ему пора понять, что футбол изменился. То, как он вел себя на поле... Сегодня в 70% случаев это была бы красная»

высказался про бывшего капитана .

В конце прошлого сезона Кин раскритиковал Матича за то, что хавбек, уходя из клуба, сказал, что в его сердце останутся и , за который он выступал с 2014 по 2017 год, и «Манчестер Юнайтед».

«Я уважаю Кина за все, что он сделал, но ему пора понять, что футбол изменился. Если я играл за «Челси», то не могу сказать, что ненавижу этот клуб. Я не могу злиться, когда общаюсь с журналистами после матча.

То, как он вел себя на поле... Сегодня в 70% случаев это была бы красная. Нельзя наносить удар, когда на тебя направлены все камеры мира. Ты настоящий герой, когда говоришь в лицо. Но Кин всегда был очень мил со мной, так что его публичные заявления меня не волнуют.

Я знаю, чего добился в ходе карьеры, и я очень счастлив», – сказал полузащитник «Ромы».