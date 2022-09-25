Энрике про 1:2 со Швейцарией: «Проигрывать всегда больно, худший 1-й тайм. Надо отдать должное сопернику»

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Луис Энрике прокомментировал поражение Испании от Швейцарии (1:2) в Лиге наций.

– Какова ваша оценка по итогам игры? 

– Проигрывать всегда больно. Очень жаль. Но нужно отдать должное Швейцарии, которая с самого начала доставила нам немало трудностей. Первый тайм был худшим за все время моей работы тренером.

Мы плохо защищались при угловом в эпизоде со вторым голом. Во втором тайме мы улучшили ситуацию. Старались до самого конца. Ключевой матч – против Португалии. Мы поедем в Брагу за победой, – сказал главный тренер сборной Испании.

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