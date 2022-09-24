Отношение «Барсы» ранит Альбу, ведь он шел на снижение зарплаты, когда клуб в этом нуждался

выпал из стартового состава «Барселоны».

Несмотря на это, защитник не намерен сдаваться и убежден, что стане сильнее в этой ситуации. При этом сейчас футболист пребывает в отличной форме, включая показатели вроде скорости и выносливости.

Альба мотивирован и стремится вернуться в состав «Барселоны». Защитник также намерен до конца отработать контракт. При этом Альбу ранит отношение «Барсы», ведь он шел на снижение зарплаты, когда клуб в этом нуждался.

Статистику футболиста можно изучить здесь.