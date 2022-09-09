Хави: «Альба – один из лидеров «Барселоны», профессионально тренируется. У каждого есть свое личное мнение»

Главный тренер «Барселоны» объяснил ситуацию вокруг защитника .

Ранее появилась информация, что испанец возмущен из-за того, что каталонцы, не поставив его в известность, попробовали совершить трансферную сделку с «Интером».

Недавно в интервью Альба, комментируя возможный уход из «Барселоны» в летнее трансферное окно, заявил, что «хотел бы рассказать больше, но не собирается углубляться в эту тему».

«Мы понимаем слова Альбы. Он трудолюбивый футболист. В этом ситуации для меня нет никакой проблемы.

У каждого есть свое личное мнение. Самое главное, что он профессионально тренируется и является одним из лидеров команды», – сказал .