Валерий Карпин: «Киргизия понравилась. Просмотром новичков доволен. По игре есть недочеты, но это понятно»

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Валерий Карпин подвел итоги товарищеского матча России с Кыргызстаном (2:1).

«Киргизия понравилась, знали, как играет – быстрые футболисты, быстро играли вперед. У меня критического настроения нет, многие вещи не получались.

Посмотрели игроков, которые в российском чемпионате выделяются. Кто‑то был лучше, кто‑то хуже. Просмотром новичков доволен. По игре есть недочеты, но это понятно.

Редко кого отмечаю из игроков публично. Для себя я это сделал. По фамилиям не буду называть. Разбор матча не планируется. До следующего сбора собираться нет смысла», – сказал главный тренер сборной России.

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