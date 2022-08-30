Слуцкий о детском футболе в России: «Там у всех мечта: скинуть в воду человека, который придумал федеральные стандарты. В тазик его зацементировать»

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Леонид Слуцкий высказался о проблемах детского футбола в России. 

«Я бы очень хотел, чтобы это дело (бывшего гендиректора «Чертаново» Николая Ларина, его обвиняют в завышении численности игроков академии для получения повышенного финансирования – прим. Sports.ru) послужило отправной точкой в изменении федеральных стандартов в школах.

Когда я глубоко погрузился в эту тему и открыл собственную школу, у всех своих более опытных коллег спрашивал: «Привлекали ли вас когда-нибудь к разработке федеральных стандартов?»

Ни один из моих коллег никогда не говорил о том, что он знает или он был привлечен к разработке федеральных стандартов.

По существу, стандарты – это методика: сколько должны тренироваться дети, как часто, на какие турниры выезжают, на какие не выезжают.

У нас у всех, кто сталкивался с детским футболом, мечта: найти человека, который придумал эти федеральные стандарты, зацементировать его в тазик и в воду скинуть», – сказал главный тренер «Рубина»

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