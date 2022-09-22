У де Брюйне 7 (1+6) очков по «гол+пас» в 5 последних матчах за «Ман Сити» и сборную

Кевин де Брюйне открыл счет в матче против на 10-й минуте.

принимает валлийцев в Брюсселе в рамках Лиги наций (2:0, первый тайм).

На 37-й минуте Кевин отдал голевой пас Миши Батшуайи, который ассистировал ему при первом голе.

Хавбек отметился результативным действием в пятом матче подряд. В предыдущих четырех матчах в составе «Сити» он сделал пять голевых передач.

Таким образом, в пяти последних играх у него 7 (1+6) очков по системе «гол+пас» за клуб и сборную. Статистика де Брюйне – здесь.