У де Брюйне 7 (1+6) очков по «гол+пас» в 5 последних матчах за «Ман Сити» и сборную

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Кевин де Брюйне открыл счет в матче против Уэльса на 10-й минуте.

Сборная Бельгии принимает валлийцев в Брюсселе в рамках Лиги наций (2:0, первый тайм).

На 37-й минуте Кевин отдал голевой пас Миши Батшуайи, который ассистировал ему при первом голе.

Хавбек «Манчестер Сити» отметился результативным действием в пятом матче подряд. В предыдущих четырех матчах в составе «Сити» он сделал пять голевых передач.

Таким образом, в пяти последних играх у него 7 (1+6) очков по системе «гол+пас» за клуб и сборную. Статистика де Брюйне – здесь.

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