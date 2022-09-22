Фердинанд о речах Фергюсона: «Перед одним матчем он сказал: «Мне даже не нужно с вами разговаривать. Это худший состав «Ливерпуля», который я видел». Мы выиграли»

рассказал, как Алекс Фергюсон мотивировал игроков .

«Кое-что, что сэр обычно говорил об во время своих бесед с командой, было: «Смотрите им в лицо. Им это не нравится, они не могут с этим смириться. Они же младенцы. Подойдите вплотную к ним, и вы выиграете этот матч. Рио, ты одолеешь их, ты одолеешь их...»

Самая культовая речь сэра Алекса Фергюсона, которую он когда-либо произносил в «Манчестер Юнайтед», была перед одним матчем с на «Энфилде», и он просто сказал: «На самом деле мне даже не нужно с вами разговаривать. Это худший состав «Ливерпуля», который я когда-либо видел». Вот и все.

И да, мы выиграли в тот день», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте William Hill’s Stripped Podcast.