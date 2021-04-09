Джеррард, Лэмпард, Скоулз, Бергкамп, Бекхэм, Дрогба, Кантона, Терри, ван Перси – среди претендентов на попадание в Зал славы АПЛ

АПЛ объявила имена претендентов на попадание в Зал славы лиги.

В список вошли 23 игрока. Из них выберут шестерых, которые наберут наибольшее количество голосов болельщиков и жюри Премьер-лиги.

На попадание в Зал славы претендуют Тони Адамс («Арсенал»), Дэвид Бекхэм («Манчестер Юнайтед»), Деннис Бергкамп («Арсенал»), Сол Кэмпбелл ( , «Арсенал»), Эрик Кантона («Манчестер Юнайтед»), Энди Коул («Манчестер Юнайтед»), Эшли Коул («Челси»), Дидье Дрогба ( ), Лес Фердинанд («Куинз Парк Рейнджерс»), Рио Фердинанд («Манчестер Юнайтед»), Робби Фаулер («Ливерпуль»), («Ливерпуль»), Рой Кин ( ), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Мэтт Ле Тиссье («Саутгемптон»), Майкл Оуэн ( ), Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед»), Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»), Джон Терри («Челси»), Робин ван Перси («Арсенал», «Манчестер Юнайтед»), Неманя Видич («Манчестер Юнайтед»), Патрик Виейра («Арсенал») и Иан Райт («Кристал Пэлас», «Арсенал»).

В этом году попасть в Зал славы смогут только те игроки, что закончили карьеру к 1 августа 2020 года.

Первыми в Зал славы АПЛ были включены лучший бомбардир в истории лиги Алан Ширер и экс-нападающий «Арсенала» Тьерри Анри.

Проголосовать за кандидатов можно здесь. Голосование закончится 9 мая.