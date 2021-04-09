Джеррард, Лэмпард, Скоулз, Бергкамп, Бекхэм, Дрогба, Кантона, Терри, ван Перси – среди претендентов на попадание в Зал славы АПЛ

АПЛ объявила имена претендентов на попадание в Зал славы лиги.
В список вошли 23 игрока. Из них выберут шестерых, которые наберут наибольшее количество голосов болельщиков и жюри Премьер-лиги.
На попадание в Зал славы претендуют Тони Адамс («Арсенал»), Дэвид Бекхэм («Манчестер Юнайтед»), Деннис Бергкамп («Арсенал»), Сол Кэмпбелл («Тоттенхэм», «Арсенал»), Эрик Кантона («Манчестер Юнайтед»), Энди Коул («Манчестер Юнайтед»), Эшли Коул («Челси»), Дидье Дрогба («Челси»), Лес Фердинанд («Куинз Парк Рейнджерс»), Рио Фердинанд («Манчестер Юнайтед»), Робби Фаулер («Ливерпуль»), Стивен Джеррард («Ливерпуль»), Рой Кин («Манчестер Юнайтед»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Мэтт Ле Тиссье («Саутгемптон»), Майкл Оуэн («Ливерпуль»), Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед»), Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»), Джон Терри («Челси»), Робин ван Перси («Арсенал», «Манчестер Юнайтед»), Неманя Видич («Манчестер Юнайтед»), Патрик Виейра («Арсенал») и Иан Райт («Кристал Пэлас», «Арсенал»).
В этом году попасть в Зал славы смогут только те игроки, что закончили карьеру к 1 августа 2020 года.
Первыми в Зал славы АПЛ были включены лучший бомбардир в истории лиги Алан Ширер и экс-нападающий «Арсенала» Тьерри Анри.
Проголосовать за кандидатов можно здесь. Голосование закончится 9 мая.