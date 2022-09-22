Челси – Милан 05.10.2022 Лига чемпионов, прогноз на футбольный матч

В рамках третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов сыграют две самые титулованные команды квартета Е, которые занимают противоположные места в турнирной таблице. В Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» сыграют «Челси» — «Милан». Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: победа Челси за 1,81, обмен голами за 1,80.

Хозяева идут без побед в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, гости возглавляют группу и пока не проигрывают в турнире. Несмотря на последнее место в группе, «Челси» идет фаворитом встречи. Ниже коэффициенты на игру от БК Leon.

Наш прогноз на матч «Челси» – «Милан» поможет изучить главные статистические особенности, узнать результаты команд и сделать осмысленную ставку на игру.

«Челси»

Во втором туре Лиги чемпионов «Челси» провел первый домашний матч в турнире после смены владельца. Столичный клуб принимал «РБ Зальцбург». Игра завершилась вничью 1:1. На гол Рахима Стерлинга на 48 минуте, гости ответили точным ударом Ноа Окафора на 75. Хозяева играли опаснее, но этого не хватило для победы. Статистические данные матча «Челси» — «РБ Зальцбург»:

xG 1,01:0,4;

удары 18:4;

удары в створ 4:3;

угловые 3:2;

атаки 119:107;

опасные атаки 63:27.

Гости были сильнее в обороне и лучше использовали низкий и средний блок. По отборам австрийцы впереди 21:15.

В чемпионате Англии «синие» проиграли два матча. Оба поражения гостевые и через ТБ2,5. На домашней арене у столичного клуба ничья и две победы в двух крайних встречах. Все игры через ТБ2,5 и обмен голами. Результаты «Челси» в матчах АПЛ сезона 2022/2023.

В турнирной таблице АПЛ столичный клуб только на седьмом месте. «Синие» выиграли половину игр в чемпионате и набрали 10 очков. Разница голов 8:9. В топ-10 АПЛ это худший показатель результативности. «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» также имеют в активе по 8 голов, но они лучше по игре в обороне.

Самые результативные игроки «Челси» в сезоне:

Рахим Стерлинг — 4 гола и 1 голевая передача;

Рис Джеймс — 1 гол и 1 голевая передача;

Бен Чилуэлл — 1 гол и 1 голевая передача;

Марк Кукурелья — 2 голевые передачи.

К матчу с «Миланом» готовятся все сильнейшие. Травмированных и дисквалифицированных нет.

«Милан»

В рамках второго тура Лиги чемпионов «Милан» дома сыграл с «Динамо» Загреб. Чемпион Италии оказался сильнее и одержал первую победу в турнире после гостевой ничьей с «РБ Зальцбург». «Россонери» победили 3:1. Счет в матче открыл Оливье Жиру на 45 минуте с пенальти. Победный мяч на счету Алексиса Салемакерса на 47 минуте матча. Еще один гол забил Томмазо Побега на 77 минуте. К тому момент счет был 2:1, за гостей отличился Мислав Оршич на 56 минуте. Хозяева одержали заслуженную победу, так как были лучше по большинству показателей. Статистические показатели матча «Милан» — «Динамо»:

xG 2,24:0,36;

удары 16:7;

удары в створ 7:3;

атаки 144:72;

опасные атаки 57:26;

Угловые 3:1.

Гости смотрелись лучше при перехвате мяча. У «Динамо» 14 отборов, у «Милана» только 6.

В последнем туре Серии А, перед паузой на матчи национальных сборных, «Милан» потерпел первое поражение в сезоне. Красно-черные дома проиграли «Наполи» 1:2. До этого в чемпионате было четыре победы и две ничьи. Поражение стало первым в Серии А с января 2022 года. Результаты «Милана» в чемпионате Италии 2022/2023.

В турнирной таблице Серии А «Милан» на пятом месте с активом в 14 очков. У «Россонери» 4 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Разница голов 13:8. От лидера чемпионата красно-черные отстают всего на три очка.

Самые результативные игроки «Милана» в сезоне:

Рафаэль Леау — 3 гола и 5 голевых передачи;

Оливье Жиру — 5 голов и 1 голевая передача;

Алексис Салемаркерс— 2 гола и 1 голевая передача;

Тео Эрнандес — 1 гол и 2 голевые передачи.

Игру с «Челси» в Лиге чемпионов точно пропустит нападающий Златан Ибрагимович и защитник Алессандро Флоренци. Под вопросом участие в матче нападающего Дивока Ориги и защитника Тео Эрнандеса. Последний получил травму в стане сборной Франции.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 9 раз. У «Челси» 4 победы, у «Милана» 2 победы и 3 ничьи. В рамках Лиги чемпионов у клубов всего две встречи и обе завершились вничью.

5 из 9 игр прошли через обмен голами, но обмен только в одной из четырех крайних встреч.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Милан»

В результатах команд в Лиге чемпионов можно выделить два статистических тренда:

Победа «Челси» за 1,81 — «синие» выиграли в 6 из 8 последних домашних матчей в турнире, «Милан» выиграл только 2 из 10 матчей в турнире в гостях;

«Обе забьют — нет» за 2,02 — в 6 из 8 домашних матчей «Челси» не забивают обе команды.

Команды стартовали с разным результатом, но после двух туров у каждого клуба хорошие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Челси» после смены владельца и главного тренера находится в поиске своей игры. В этом плане «Милан» выглядит стабильнее. Команда хорошо играет в чемпионате Италии и почти не имеет проблем с составом. «Челси» забивает на домашней арене в 9 играх их 10 в Лиге чемпионов. У «Милана» не хуже с результативностью в гостях. Голы забиты в 8 из 10 встреч. Ставка на матч: «обе забьют — да» с коэффициентом 1,80 по линии букмекерской конторы «Леон».

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Где смотреть Челси – Милан