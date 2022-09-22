В Боснии и Герцеговине примут решение о матче с Россией 10 октября

Пока неизвестно, состоится ли матч сборной России с Боснией и Герцеговиной.

Глава Футбольного союза Боснии и Герцеговины Вико Зелькович сообщил, что решение по вопросу о проведении игры будет принято 10 октября.

«На данный момент матч согласован, но окончательное решение будет принято 10 октября», – приводит слова Зельковича Nezavisne novine.

В этот день состоится заседание исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

Глава Футбольного союза Боснии о матче с Россией: «Исключительно товарищеская игра. Чье-то мнение не обязывает другого мыслить так же»