В Боснии и Герцеговине примут решение о матче с Россией 10 октября

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Пока неизвестно, состоится ли матч сборной России с Боснией и Герцеговиной.

Глава Футбольного союза Боснии и Герцеговины Вико Зелькович сообщил, что решение по вопросу о проведении игры будет принято 10 октября.

«На данный момент матч согласован, но окончательное решение будет принято 10 октября», – приводит слова Зельковича Nezavisne novine.

В этот день состоится заседание исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

Глава Футбольного союза Боснии о матче с Россией: «Исключительно товарищеская игра. Чье-то мнение не обязывает другого мыслить так же»

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